Futebol: Recreativo do Libolo procura terceira Supertaça

Luanda - Com duas Supertaças conquistadas, o Recreativo do Libolo ocupa a quinta posição na lista de vencedores desta prova, em futebol, e tenta vencer a edição 2017, a disputar no dia 4 de Fevereiro, no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, diante do 1º de Agosto.