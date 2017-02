Retratos da mulher marcam exposição do artista plástico Massongui Afonso

Luanda - Um conjunto de seis peças em escultura em madeira, que retratam o dia-a-dia da mulher angolana, do artista angolano Massongui Afonso, estão expostos até ao dia 15 do corrente mês, em Luanda, no âmbito da "Semana do Artista", uma organização da Nikharte-galeria de arte contemporânea.