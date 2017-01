Futebol: Substituto do Benfica é encontrado em liguilha

Luanda - A equipa que irá substituir o Benfica de Luanda no Girabola 2017, a iniciar a 10 de Fevereiro, vai ser encontrada num torneio a ser disputado, em Luanda, entre as três formações que baixaram de divisão no último campeonato e duas do escalão secundário, informou hoje (quarta-feira) a Federação Angolana de Futebol (FAF).