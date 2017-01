"Facilitação do comércio" será reflectida em seminário

Luanda - Um seminário sobre facilitação do comércio em Angola será realizado nos dias 23 e 24 deste mês, em Luanda, com o objectivo de apresentar os resultados do trabalho do Grupo Técnico Multissectorial, referente à categorização das medidas que o país adoptou e adoptará para a facilitação deste sector, numa acção do Ministério do Comércio.