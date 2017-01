Lunda Sul: Comunicação Social apela formação contínua dos jornalistas

Saurimo - A directora provincial da Comunicação Social na Lunda Sul, Maria Waria Caiombo, incentivou os órgãos do sector, no sentido de investirem na formação técnica dos jornalistas, com vista a prestarem um serviço de qualidade, sobretudo no presente ano, cujos desafios serão exigentes com a realização das eleições gerais.